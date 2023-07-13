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09:49, 13 июля 2023Россия

Слухи о нахождении Суровикина в СИЗО опровергли

В ОНК Москвы заявили, что Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Генерала армии Сергей Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе». Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, его цитирует РИА Новости.

«На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77, СИЗО-1/99 и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его», — сообщили в ОНК.

Мельников усомнился в том, что российский генерал может находиться в каком-либо месте принудительного содержания, так как такой факт довольно сложно скрыть.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о местонахождении Суровикина, заявил, что генерал в настоящее время отдыхает и пока не доступен.

После мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в сети и в СМИ появились слухи о том, что Суровикин якобы мог знать о мятеже, также сообщалось об отставке, в которую якобы мог уйти генерал после пригожинского мятежа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти данные, призвал обращаться в Минобороны.

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    Анастасия Шейкина
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