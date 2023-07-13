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17:51, 13 июля 2023Спорт

Мать теннисистки Андреевой опровергла информацию о смене дочерью гражданства

Мать российской теннисистки Андреевой опровергла информацию о смене дочерью гражданства

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Раиса Андреева, мать 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, отреагировала на информацию о возможной смене дочерью гражданства на французское. Об этом сообщает Metaratigs.

«Я не знаю, откуда появились слухи, наш агент опубликовал опровержение этой информации. В остальном мне нечего даже добавить», — заявила Андреева-старшая.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что на родителей Андреевой оказывается давление. «Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем», — отметил функционер.

До этого Tennis World USA сообщил, что Андреева якобы хочет выступать под французским флагом. Российская теннисистка живет и тренируется во Франции, в академии в Каннах. Агент спортсменки Лев Кассиль опроверг эту информацию.

Андреева в нынешнем году дебютировала на турнирах «Большого шлема». На «Роллан Гаррос» она дошла до третьего круга, а на Уимблдоне вылетела в четвертом раунде.

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    Алексей Гусев
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