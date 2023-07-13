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14:48, 13 июля 2023Спорт

Тарпищев рассказал о давлении на родителей 16-летней российской теннисистки

Тарпищев рассказал, что родителей Андреевой «обрабатывают» по поводу смены гражданства

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство «РИА Новости»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможной смене гражданства 16-летней Миррой Андреевой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, это решение будут принимать родители спортсменки, на которых оказывается давление. «Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас. Я даже на "Ролан Гаррос" не могу съездить, пообщаться», — рассказал Тарпищев.

Ранее Tennis World USA сообщил, что Андреева якобы хочет выступать под французским флагом. Российская теннисистка живет и тренируется во Франции, в академии в Каннах. Агент спортсменки Лев Кассиль опроверг эту информацию.

10 июля Андреева уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона 2023 года. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6 в пользу спортсменки из США.

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    Алексей Гусев
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