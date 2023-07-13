Водонаева обвинила Собчак во лжи

Телеведущая Водонаева заявила, что Собчак не помогает Кириллу Суханову и Тамерлану Бигаеву

Популярная телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева в интервью для канала «Алена, блин», доступном на YouTube, обвинила ведущую Ксению Собчак во лжи. Водонаева заявила, что та не помогала своему коммерческому директору Кириллу Суханову, бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, которых задержали по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, несмотря на уверения в обратном.

«Ксении плевать. Она после суда приходит и у себя в Telegram-канале пишет о том, что она переживает и что ее жизнь состоит из посещения судов. Она *** [обманывает]», — сказала Водонаева.

По ее словам, Собчак была на заседаниях по делу о вымогательстве всего два раза и не оказывала никакой помощи подозреваемым. «Она никаких бумаг не подавала, чтобы реально за ребят попросить. Она не помогает им финансово, она не помогает в этой истории какими-то своими связями», — добавила ведущая. При этом она обратила внимание на то, что Собчак регулярно пишет в соцсетях, что помогает задержанным.

20 июня суд продлил Суханову, Романовскому и Бигаеву срок содержания под стражей. После этого Собчак написала в своем Telegram-канале, что заседания судов стали частью ее жизни.

Следствие полагает, что фигуранты вымогали у Чемезова миллионы за удаление постов в принадлежавшем Собчак Telegram-канале. В связи с этим 26 октября 2022 года в доме у Суханова, а также у Собчак прошли обыски. В тот же день сообщалось, что журналистка проходит подозреваемой по делу, однако позднее стало известно, что у Собчак статус свидетеля.

В конце октября журналистка уезжала из страны на фоне задержания ее коммерческого директора и других фигурантов дела. В ноябре она вернулась в Россию.