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10:22, 13 июля 2023Россия

В Туапсе нашли тела двоих унесенных потоком воды при потопе россиян

В Туапсинском районе Кубани нашли тела двоих пропавших без вести при потопе россиян

Архивное фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Туапсинском районе Кубани нашли тела двоих россиян, ранее числившихся пропавшими без вести. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, погибшие находились в частном доме, который накануне унесло потоками воды в реку. В результате их тела нашли в море. В прокуратуре уточнили, что речь идет о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения.

Ранее агентство также сообщало об одном погибшем при наводнении в регионе.

О том, что при потопе в Туапсе пропали четыре человека, стало известно 12 июля. Троих из них снесло водой вместе с домом в поселке Тюменский. Еще один мужчина находился в автомобиле, который смыло стихией.

Залповые дожди обрушились на Туапсинский район в ночь на 12 июля. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за три часа выпало 144 миллиметра осадков, что привело к сильным подтоплениям. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    Константин Лысяков
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