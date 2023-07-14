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15:37, 14 июля 2023Спорт

Агент Фернандеса оценил новость о лишнем весе футболиста

РИА Новости: агент Жорже Машаду назвал новость о лишнем весе Фернандеса ложью

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Агент бразильского защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду оценил новость о лишнем весе футболиста. Его слова приводит РИА Новости.

«Ложь. Это просто смешно», — заявил агент.

Ранее 14 июля Telegram-канал «Мутко против» заявил, что петербургский «Зенит» откладывает презентацию Фернандеса из-за проблем с весом у игрока. Отмечалось, что в данный момент футболист усиленно работает над похудением.

6 июля журналист Иван Карпов заявил, что 32-летний бразилец договорился с петербургской командой о двухлетнем контракте. Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат страны. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Андрей Стрельцов
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