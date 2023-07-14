Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карлос Алькарас
Сегодня
17:30 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Оренбург
Сегодня
16:00 (Мск)
Суклея
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Локомотив М
Сегодня
17:00 (Мск)
Квант
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Севилья
Сегодня
20:00 (Мск)
Кордова
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Балтика
Завтра
00:00 (Мск)
Ислочь
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
13:14, 14 июля 2023Спорт

Стало известно о пятикратном понижении зарплаты экс-игрока «Зенита» во Франции

Sport24: Далер Кузяев будет получать во французском «Гавре» около 350 тысяч евро в год

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Стало известно о пятикратном понижении зарплаты бывшего игрока «Зенита» Далера Кузяева во французском «Гавре». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, полузащитник будет получать в чемпионате Франции около 350 тысяч евро в год, в то время как зарплата футболиста в петербургской команде, по данным газеты «Спорт день за днем», составляла 1,8 миллиона евро за сезон.

О переходе Кузяева в «Гавр» было объявлено 12 июля. «Далер привнесет свой талант, опыт и техническое мастерство в нашу команду», — заявили в клубе. Соглашение с россиянином рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2. Таким образом, клуб поднялся в сильнейший дивизион чемпионата Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал атаку ВСУ в районе Курской АЭС

    Крупнейший видеоресурс России покажет эксклюзивный контент для любителей футбола

    Украина призвала президента Грузии помиловать Саакашвили

    Украинские военные расстреляли машину с гражданскими

    На Украине заявили о возвращении военной тактики на 100 лет назад

    Индия запустила к Луне ракету со станцией «Чандраян-3»

    В Кремле так и не запланировали разговор Путина с Эрдоганом

    Полицейских уволили после доставки российской певицы в аэропорт на машине ГИБДД

    В России взлетели продажи одного типа машин

    Дима Билан отреагировал на признание МакSим в алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости