Стало известно о пятикратном понижении зарплаты экс-игрока «Зенита» во Франции

Sport24: Далер Кузяев будет получать во французском «Гавре» около 350 тысяч евро в год

Стало известно о пятикратном понижении зарплаты бывшего игрока «Зенита» Далера Кузяева во французском «Гавре». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, полузащитник будет получать в чемпионате Франции около 350 тысяч евро в год, в то время как зарплата футболиста в петербургской команде, по данным газеты «Спорт день за днем», составляла 1,8 миллиона евро за сезон.

О переходе Кузяева в «Гавр» было объявлено 12 июля. «Далер привнесет свой талант, опыт и техническое мастерство в нашу команду», — заявили в клубе. Соглашение с россиянином рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2. Таким образом, клуб поднялся в сильнейший дивизион чемпионата Франции.