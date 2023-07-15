В НХЛ рассказали о страхе из-за приезда россиян

Генменеджер клуба НХЛ «Миннесота» Билл Герин рассказал о страхе из-за приезда россиян

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о страхе из-за приезда россиян. Его слова приводит The Athletic.

«Путешествие из России при нынешнем политическом климате может быть рискованным», — заявил Герин. Он добавил, что беспокоится о скором переезде 19-летнего нападающего «Металлурга» Данилы Юрова из России в Северную Америку.

9 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). В основе документа лежало уважение соглашений игроков с клубами, что исключало возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую.

В апреле 2023 года двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил отсутствие санкций к россиянам в НХЛ. Фетисов заявил, что выступление российских игроков в НХЛ финансово выгодно.