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00:03, 9 июля 2023Спорт

В НХЛ заявили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Заместитель комисара НХЛ заявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом он сообщил «Матч ТВ».

Дейли подтвердил, что на данный момент между лигами нет действующего соглашения.

В марте 2022 года издание Daily Faceoff сообщало о разрыве НХЛ отношений с КХЛ. В том числе речь шла о приостановке действия меморандума.

Меморандум о взаимопонимании между лигами действовал с 2010 года и регулярно продлевался. В основе документа лежало уважение соглашений игроков с клубами, что исключало возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую.

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