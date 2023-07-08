В НХЛ заявили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Заместитель комисара НХЛ заявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом он сообщил «Матч ТВ».

Дейли подтвердил, что на данный момент между лигами нет действующего соглашения.

В марте 2022 года издание Daily Faceoff сообщало о разрыве НХЛ отношений с КХЛ. В том числе речь шла о приостановке действия меморандума.

Меморандум о взаимопонимании между лигами действовал с 2010 года и регулярно продлевался. В основе документа лежало уважение соглашений игроков с клубами, что исключало возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую.