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09:57, 20 апреля 2023Спорт

Фетисов объяснил отсутствие санкций к российским хоккеистам в НХЛ

Фетисов объяснил отсутствие санкций к российским хоккеистам в НХЛ финансовой выгодой

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил отсутствие санкций к россиянам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит издание «Аргументы и Факты».

Фетисов заявил, что выступление российских игроков в НХЛ финансово выгодно. «НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг», — отметил он.

Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России. Он счел, что комиссар Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне выступают в нейтральном статусе. Также россияне продолжают играть в составе клубов НХЛ.

Дарья Коршунова
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