Костомаров опубликовал фото с семьей

Перенесший ампутацию олимпийский чемпион Роман Костомаров показал фото с женой и детьми

Перенесший ампутацию олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram фото с семьей.

На снимке спортсмен, у которого на ногах установлены протезы, запечатлен вместе с женой Оксаной Домниной, дочерью Анастасией и сыном Ильей. «Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые», — подписал он фото, сопроводив его также тремя эмодзи «сердце».

Костомарова выписали из больницы 6 июля. После фигурист показал несколько видео с тренировок. На кадрах он занимается с протезами на ногах.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.