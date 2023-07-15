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14:10, 15 июля 2023Спорт

Костомаров опубликовал фото с семьей

Перенесший ампутацию олимпийский чемпион Роман Костомаров показал фото с женой и детьми

Фото: Telegram-канал Романа Костомарова

Перенесший ампутацию олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram фото с семьей.

На снимке спортсмен, у которого на ногах установлены протезы, запечатлен вместе с женой Оксаной Домниной, дочерью Анастасией и сыном Ильей. «Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые», — подписал он фото, сопроводив его также тремя эмодзи «сердце».

Костомарова выписали из больницы 6 июля. После фигурист показал несколько видео с тренировок. На кадрах он занимается с протезами на ногах.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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