Стало известно о подписании «Зенитом» Фернандеса

Sport24: защитник Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» на два года

Защитник Марио Фернандес подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, задержка с официальным объявлением о трансфере футболиста связана с тем, что 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА за Суперкубок России. Презентация игрока ожидается 17 июля.

14 июля Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Зенит» откладывает презентацию Фернандеса из-за проблем с весом у игрока. При этом председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию.

Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо ранее рассказал, что зимой стороны договорились о фактическом расторжении контракта и заключили джентльменское соглашение не объявлять об этом, так как это было невыгодно команде.

В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.