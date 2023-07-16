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18:43, 16 июля 2023Спорт

Захарян рассказал о самых тяжелых сборах в жизни

Хавбек Арсен Захарян назвал сборы с новым тренером «Динамо» Личкой самыми тяжелыми в жизни
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о самых тяжелых сборах в жизни. Его слова передает РИА Новости.

Хавбек назвал таковыми сборы с новым тренером бело-голубых Марцелом Личкой. «Много нагрузки, бега, мало выходных», — поделился он.

Захарян добавил, что очень рад работать с чешским специалистом. «У него поставленный футбол, больше играем в атаку», — рассказал он.

Личка занял пост главного тренера «Динамо» 22 июня. Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на сезон-2023/2024 с возможностью пролонгации на два года при достижении определенных условий. Ранее с 2020 года он работал с «Оренбургом».

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской премьер-лиги на девятом месте. В 30 турах команда заработала 45 очков.

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