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18:42, 15 июня 2023Спорт

Стало известно имя нового главного тренера «Динамо»

В «Оренбурге» рассказали, что Марцел Личка покинет клуб и возглавит московское «Динамо»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Стало известно имя нового главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости.

Бело-голубых возглавит 45-летний чешский специалист Марцел Личка. В сезоне-2022/2023 он работал в «Оренбурге». Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев заявил, что тренер принял решение покинуть клуб и перейти в московскую команду.

14 мая в «Динамо» объявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича. Увольнение произошло на фоне разгромного поражения команды в матче против «Ахмата» (0:3). В чемпионате России бело-голубые заняли девятое место по итогам сезона.

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. Вместе с ним в сезоне-2022/2023 клуб вернулся в Российскую премьер-лигу, где занял седьмое место в турнирной таблице.

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    Ксения Курашкина
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