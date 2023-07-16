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22:56, 16 июля 2023Спорт

Владелец «Интер Майами» Бекхэм прокомментировал переход Месси в клуб

Владелец «Интер Майами» Бекхэм заявил, что его мечта о переходе Месси стала реальностью
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм

Лионель Месси и Дэвид Бекхэм. Фото: @davidbeckham

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) переход аргентинца Лионеля Месси в клуб.

Бывший игрок сборной Англии опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе с нападающим в форме клуба. «Мечта стала реальностью», — заявил он.

Также Бекхэм сопроводил пост эмодзи «козел». Название животного на английском языке — goat, что созвучно с аббревиатурой GOAT (Greatest Of All Time — «величайший всех времен»).

15 июля клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) официально объявил о переходе Месси. Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.

Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, он будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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