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00:35, 16 июля 2023Спорт

Гашек предложил дать шанс российским спортсменам

Доминик Гашек предложил дать шанс российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024

Фото: Petr Josek / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек предложил дать шанс российским и белорусским спортсменам. Его слова приводятся на сайте чешского депутата Европейского парламента Томаша Здеховского.

Гашек заявил, что поначалу считал правильным отстранение российских и белорусских спортсменов, однако теперь нужны изменения. По его мнению, нужно вернуть атлетов на международную арену и дать им возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

10 июля Гашек выступил перед членами Европарламента. Он заявил, что российским спортсменам необходимо запретить участвовать в международных соревнованиях.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске к соревнованиям россиян до сих пор не принято.

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    Анастасия Борисова
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