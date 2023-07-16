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23:13, 16 июля 2023Спорт

Бывший капитан «Барселоны» стал одноклубником Месси

Клуб MLS «Интер Майами» объявил о переходе бывшего капитана«Барселоны» Серхио Бускетса

Бывший капитан «Барселоны» Серхио Бускетс перешел в «Интер Майами» и вновь стал одноклубником Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте американской команды.

Соглашение с 35-летним полузащитником заключено до 2025 года. Он присоединился к клубу североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в качестве свободного агента.

«Это особая и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться. Я с нетерпением жду следующего шага в моей карьере в "Интер Майами"», — прокомментировал переход Бускетс.

Бускетс — воспитанник «Барселоны», он дебютировал за основной состав сине-гранатовых в 2008 году и с тех пор провел за клуб 722 матча. С каталонцами он стал девятикратным чемпионом Испании, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, трижды выиграл Лигу чемпионов. По окончании сезона-2022/2023 хавбек покинул команду.

Ранее «Интер Майами» официально объявил о переходе Лионеля Месси. Соглашение аргентинца, который на протяжении всей карьеры до 2021 года выступал за «Барселону», рассчитано на два сезона.

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    Дарья Коршунова
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