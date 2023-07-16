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19:13, 16 июля 2023Спорт

Костомаров показал новое видео с тренировок после протезирования

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новое видео с тренировок после протезирования

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал в Telegram новое видео с тренировок после протезирования.

«Идем дальше», — подписал 46-летний спортсмен ролик. На кадрах Костомаров занимается на беговой дорожке, делает упражнения для подкачки рук, выполняет скручивания. На его ногах установлены протезы.

15 июля Костомаров, которого выписали из больницы 6 июля, опубликовал фото с семьей. На снимке спортсмен запечатлен вместе с женой Оксаной Домниной, дочерью Анастасией и сыном Ильей.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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