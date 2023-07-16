Глава UFC одним словом оценил победу россиянки в дебютном бою промоушена

Глава UFC Уайт оценил победу Виктории Дудаковой в дебютном бою промоушена словом «жесть»

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт одним словом оценил в Twitter победу россиянки Виктории Дудаковой в дебютном поединке в рамках промоушена.

Дудакова победила в первом раунде бразильянку Истелу Нунес. Спортсменка провела проход в ноги, Нунес упала и травмировала руку. «Жесть», — написал Уайт, комментируя исход боя.

Встреча прошла в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 77. Контракт с промоушеном Дудакова получила после победы на отборочном турнире Dana White’s Contender Series 31 августа 2022 года. Тогда она оказалась сильнее бразильянки Марии Сильвы единогласным решением судей.

Всего в активе 24-летней Дудаковой семь побед в профессиональной карьере и ни одного поражения. На счету 30-летней Нуньес шесть побед и пять поражений. Еще один бой с ее участием признан несостоявшимся.