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21:26, 16 июля 2023Спорт

Почти 200 болельщиков задержали после матча Суперкубка России

Полицейские задержали 196 болельщиков после матча Суперкубка России в Казани

Полицейские задержали почти болельщиков после матча Суперкубка России в Казани. Об этом сообщает пресс-службе МВД по республике Татарстан на сайте.

«В целом, по данным республиканского МВД, за различные правонарушения в отделы полиции г. Казани было доставлено 196 болельщиков», — говорится в сообщении. Отмечается, что на 114 человек были составлены протоколы по ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. В отношении 59 человек были назначены административные аресты, еще 27 человек должны заплатить административные штрафы.

15 июля сообщалось, что 35 футбольных фанатов, направлявшихся на матч, были задержаны из-за нарушения общественного порядка. Фанаты жги файеры в вагоне поезда Нижний Новгород — Казань.

Победителем Суперкубка России 2023 года стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА в послематчевой серии пенальти со счетом 5-4. Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Ак Барс Арена», завершилось безголевой ничьей.

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    Дарья Коршунова
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