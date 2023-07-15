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11:39, 15 июля 2023Силовые структуры

Десятки российских футбольных фанатов задержали из-за беспорядков в поезде

В Казани возбудили уголовное дело против футбольных фанатов, зажегших файеры в поезде

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Десятки футбольных фанатов задержали из-за нарушения общественного порядка в поезде Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Татарстан.

Как рассказали в ведомстве, вечером 14 июля к ним поступили сообщения о пассажирах поезда, которые жгут в вагоне файеры. По прибытии состава в Казань полицейские задержали 35 человек, которые оказались футбольными фанатами, ехавшими на матч.

В МВД добавили, что в отношении 28 человек составлены административные протоколы. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В декабре 2022 года полиция Симферополя задержала футбольных фанатов, которые перекрыли проезжую часть. Участники мероприятия зажгли файеры и развернули баннер, чем создали помехи участникам дорожного движения. В отношении 21 из них были составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка. Часть доставлена в отдел полиции для разбирательства.

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    Константин Лысяков
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