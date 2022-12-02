В Симферополе задержали перекрывших дорогу футбольных фанатов

Полиция Симферополя задержала перекрывших дорогу футбольных фанатов с файерами и баннером

Полиция Симферополя задержала перекрывших дорогу футбольных фанатов. Заявление пресс-службы МВД приводит РИА Новости.

«Выявлено массовое пребывание граждан, собравшихся в нарушение законодательства в районе транспортной развязки на объездной автодороге Симферополя. Участники мероприятия зажгли файеры и развернули баннер, чем создали помехи участникам дорожного движения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это были фанаты одного из крымских клубов, которые направлялись домой после завершения матча. В отношении 21 из них были составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка. Часть доставлена в отдел полиции для разбирательства, число задержанных не уточняется.

Кроме того, как добавило МВД по Республике Крым, к ответственности привлечен и президент футбольного клуба, чьи болельщики нарушили общественный порядок. В отношении его составили протокол по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что аргентинский фанат ранил сына из пистолета во время празднования победы национальной сборной над командой Польши в матче чемпионата мира по футболу 2022 года. Мужчина хотел выстрелить в воздух, однако попал в восьмилетнего ребенка. Мальчик был ранен в бедро, что вызвало сильную кровопотерю, его экстренно доставили в больницу.