Аргентинец ранил сына из пистолета во время празднования победы в матче ЧМ

Аргентинец ранил сына из пистолета во время празднования победы над Польшей в матче ЧМ

Аргентинский фанат ранил сына из пистолета во время празднования победы национальной сборной над командой Польши в матче чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает TN.

Инцидент произошел в аргентинском городе Санто-Томе. Мужчина отмечал победу команды и хотел выстрелить в воздух, однако попал в восьмилетнего ребенка. Мальчик был ранен в бедро, что вызвало сильную кровопотерю. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Отец сопровождал раненого ребенка до медицинского учреждения, но после сбежал, его продолжает разыскивать полиция. С мальчиком в больнице находится мать.

30 ноября сборные Аргентины и Польши встретились в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды. Обе сборные вышли в плей-офф.

Ранее сообщалось, что в Иране полицейские застрелили болельщика Мехрана Самака, праздновавшего поражение национальной команды от сборной США и вылет с чемпионата мира в Катаре. 27-летний фанат сигналил из машины, за что был убит выстрелом в голову силами правопорядка.