Аргентинец ранил сына из пистолета во время празднования победы в матче ЧМ
Аргентинский фанат ранил сына из пистолета во время празднования победы национальной сборной над командой Польши в матче чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает TN.
Инцидент произошел в аргентинском городе Санто-Томе. Мужчина отмечал победу команды и хотел выстрелить в воздух, однако попал в восьмилетнего ребенка. Мальчик был ранен в бедро, что вызвало сильную кровопотерю. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.
Отец сопровождал раненого ребенка до медицинского учреждения, но после сбежал, его продолжает разыскивать полиция. С мальчиком в больнице находится мать.
30 ноября сборные Аргентины и Польши встретились в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды. Обе сборные вышли в плей-офф.
Ранее сообщалось, что в Иране полицейские застрелили болельщика Мехрана Самака, праздновавшего поражение национальной команды от сборной США и вылет с чемпионата мира в Катаре. 27-летний фанат сигналил из машины, за что был убит выстрелом в голову силами правопорядка.