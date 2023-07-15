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19:24, 15 июля 2023Спорт

«Зенит» стал победителем Суперкубка России

«Зенит» выиграл серию пенальти у ЦСКА и стал победителем Суперкубка России-2023

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Петербургский «Зенит» стал победителем Суперкубка России 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА в послематчевой серии пенальти со счетом 5-4. Основное время встречи, прошедшей в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершилось безголевой ничьей.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу. ЦСКА стал победителем Кубка России, в серии пенальти обыграв «Краснодар».

В прошлом сезоне «Зенит» становился обладателем Суперкубка России. В 2022 году сине-бело-голубые разгромили «Спартак» со счетом 4:0.

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    Анастасия Борисова
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