Лионель Месси поблагодарил Дэвида Бекхэма на презентации после перехода в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси обратился к фанатам после презентации в «Интер Майами». Его слова приводит As.

«Спасибо всем жителям Майами за такой прием и эту любовь. Я счастлив быть здесь. Спасибо Дэвиду Бекхэму, Хорхе и Хосе Масу за то, что упростили мой переезд сюда», — сказал форвард.

Месси также назвал цели своего перехода в американский клуб. «Я здесь с желанием соревноваться и побеждать с целью дальнейшего роста клуба. Счастлив, что выбрал этот город и этот проект», — подчеркнул он.

Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, он будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.