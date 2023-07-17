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19:54, 17 июля 2023Спорт

Навка рассказала о встрече с Костомаровым

Татьяна Навка рассказала о встрече с Романом Костомаровым и отметила его силу духа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в Telegram о встрече со своим бывшим партнером Романом Костомаровым.

Навка поделилась снимком с Костомаровым, который приходил к ней в гости с женой Оксаной Домниной. «Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись», — подписала она снимок.

Навка отметила силу духа и характер Костомарова, а также преданность и верность Домниной. «Уверена, что все твои поклонники так же, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», — написала она.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. После фигурист опубликовал несколько видео с тренировок. На кадрах он занимается с протезами на ногах.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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