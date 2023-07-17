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14:56, 17 июля 2023Спорт

Тарасова оценила идею обязать платить сменивших гражданство спортсменов из РФ

Татьяна Тарасова заявила, что спортсмены, которые хотят поменять гражданство, его поменяют

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила идею комитета Госдумы по физической культуре и спорту обязать российских атлетов, сменивших гражданство, платить компенсацию. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Может ли это повлиять на решение спортсменов, которые задумываются о смене гражданства? Тот, кто хочет поменять гражданство, поменяет. Но надо смотреть, сколько это будет стоить», — отметила Тарасова.

О готовящемся законопроекте стало известно ранее 17 июля. «Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую», — заявил председатель комитета Дмитрий Свищев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила наказывать российских атлетов, меняющих гражданство в текущей ситуации. «Нам с коллегами нужно подумать об этом, именно о законодательных ограничениях. Имею в виду запрещать возвращать российское гражданство тем, кто сначала сменил его умышленно», — заявила Журова.

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    Алексей Гусев
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