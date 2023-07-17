Тарасова оценила идею обязать платить сменивших гражданство спортсменов из РФ

Татьяна Тарасова заявила, что спортсмены, которые хотят поменять гражданство, его поменяют

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила идею комитета Госдумы по физической культуре и спорту обязать российских атлетов, сменивших гражданство, платить компенсацию. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Может ли это повлиять на решение спортсменов, которые задумываются о смене гражданства? Тот, кто хочет поменять гражданство, поменяет. Но надо смотреть, сколько это будет стоить», — отметила Тарасова.

О готовящемся законопроекте стало известно ранее 17 июля. «Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую», — заявил председатель комитета Дмитрий Свищев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила наказывать российских атлетов, меняющих гражданство в текущей ситуации. «Нам с коллегами нужно подумать об этом, именно о законодательных ограничениях. Имею в виду запрещать возвращать российское гражданство тем, кто сначала сменил его умышленно», — заявила Журова.