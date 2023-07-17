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11:26, 17 июля 2023Спорт

Сменивших гражданство российских спортсменов обяжут платить компенсацию

В Госдуме готовят законопроект, который обяжет спортсменов платить за смену гражданства

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую», — заявил председатель комитета Дмитрий Свищев. Уточняется, что от выплат компенсации освободят спортсменов, самостоятельно оплачивавших свою подготовку, а также тех, кто на протяжении трех лет до момента смены гражданства не являлся кандидатом в сборную России.

6 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила наказывать российских атлетов, меняющих гражданство в текущей ситуации. «Нам с коллегами нужно подумать об этом, именно о законодательных ограничениях. Имею в виду запрещать возвращать российское гражданство тем, кто сначала сменил его умышленно», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Международный союз конькобежцев (ISU) также ввел санкции в отношении представителей стран.

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    Алексей Гусев
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