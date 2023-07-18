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16:57, 18 июля 2023Интернет и СМИ

В Донбассе возобновили автобусное сообщение с Крымом

Минтранс ДНР сообщил о возобновлении автобусного сообщения с Крымом
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В сети массово распространились сообщения о том, что жителям Донбасса якобы ограничили возможность покупки билетов на межрегиональные автобусы после теракта на Крымском мосту. В действительности такие меры были временными, в настоящее время в Минтрансе Донецкой народной республики (ДНР) доложили о возобновлении рейсов на полуостров.

Недостоверные сведения распространил Telegram-канал «РИА Мелитополь». В качестве подтверждения к посту было прикреплено фото объявления, сделанного, как утверждалось, администрацией организации «Автовокзалы Донбасса». «С 17.07.2023 в связи с введенным ограничением движения по Крымскому мосту продажа, бронирование билетов и отправление межрегиональных регулярных рейсов с автостанций нашего предприятия приостановлена до особого распоряжения», — было сказано в тексте.

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Компания «Автовокзалы Донбасса» действительно докладывала об ограничениях в продаже и реализации билетов на межрегиональные автобусы с Крымом после взрыва на мосту, однако уже во вторник, 18 июля, сообщение с полуостровом было возобновлено.

Информацию о возобновлении рейсов в Крым подтвердил Минтранс ДНР. «Рейсы будут отправляться с учетом перенаправления транспортных средств: на паромную переправу порт "Кавказ”, по альтернативному сухопутному маршруту», — говорится в сообщении ведомства.

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Известно, что после теракта на мосту через Керченский пролив оперативно удалось восстановить и железнодорожное движение. Кроме того, для автомобилистов была организована усиленная работа трех пунктов пропуска — в Армянске, Джанкое и Перекопе.

Сообщение о том, что продажа билетов на межрегиональные автобусы была ограничена для жителей новых российских регионов после взрыва на Крымском мосту, получила распространение в украинских Telegram-каналах. Российские СМИ писали лишь о приостановке продаж, указывая на то, что меры являются временными. Кпримеру, соответствующие публикации появились на сайтах ТАСС, KP.RU, «Интерфакс».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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