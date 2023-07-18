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21:03, 18 июля 2023Спорт

Тихонов предостерег назвавшую свои воинские звания номинальными Исинбаеву

Олимпийский чемпион Тихонов заявил, что Елена Исинбаева должна чувствовать себя россиянкой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предостерег двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, назвавшую свои воинские звания номинальными. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть такая истина: суровость закона говорит о его человеколюбии. Как воинское звание может носить номинальный характер? Исинбаева должна все отработать, ведь Россия ей дала все», — заявил Тихонов. Он добавил, что Исинбаева должна прежде всего себя чувствовать россиянкой.

18 июля глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой. По его словам, в республике много настоящих патриотов.

12 июля El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.

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    Анастасия Борисова
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