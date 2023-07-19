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12:28, 19 июля 2023Силовые структуры

Суд оставил в силе избранную меру пресечения Блиновской

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Блиновской

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста по делу о неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег в отношении блогерши Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московских судах общей юрисдикции.

Таким образом, избранная мера пресечения Блиновской остается в силе.

Ранее адвокат Блиновской заявила, что они обжалуют решение о продлении домашнего ареста. Защита пояснила, что они хотят добиться разрешения гулять с детьми.

18 июля сообщалось, что Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости Блиновской. Среди них элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также под обеспечительные меры попали 50 банковских счетов блогера, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест.

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    Екатерина Власова
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