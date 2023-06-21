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14:03, 21 июня 2023Силовые структуры

Блиновская обжалует решение о продлении домашнего ареста

Адвокат Блиновской заявила, что они обжалуют решение о продлении домашнего ареста

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская обжалует решение о продлении домашнего ареста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Адвокат Блиновской заявила, что они хотят добиться разрешения гулять с детьми.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше, обвиняемой в неуплате налогов, еще на один месяц. На слушаниях Блиновская просила суд заменить домашний арест на запрет определенных действий. Свою просьбу она подкрепила словами об активном сотрудничестве со следствием и полным признанием вины. Ее адвокат заявил, что блогерша возместила 30 миллионов рублей в счет оплаты налоговой задолженности. У нее арестовали 35 иностранных счетов и имущество.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

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    Екатерина Власова
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