Джордж Клуни призвал бороться с вирусом ЧВК «Вагнер» в Африке

Американский актер и сооснователь проекта The Sentry («Часовой») по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке Джордж клуни призвал бороться с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом он написал в колонке для журнала The Economist.

Он обвинил «вагнеровцев» в терроре, заявив, что ЧВК «приватизировала и истощила богатства страны, получая плату конфликтным золотом и кровавыми алмазами». Артист считает, что ЧВК, не оставляя следов, расправилась со всеми свидетелями своих злодеяний, включая женщин и детей.

По словам Клуни, США и Евросоюз «должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи "Вагнера"», опираясь на опыт борьбы с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (запрещенные в России террористические организации). Среди прочего, он указал на необходимость привлечения ЧВК к финансовой и юридической ответственности. «Ужесточение санкций в отношении организаций, связанных с властями ЦАР и других африканских стран, включая юристов и финансистов, которые их поддерживают, может оказать сдерживающее воздействие на тех, кто рассматривает будущие союзы с "Вагнером"», — допустил актер. «Без этого вирус Вагнера останется жить», — резюмировал он.

13 июля наемники ЧВК «Вагнер» эвакуировали группу шахтеров-золотодобытчиков из Китая в ЦАР. Как указывают собеседники South China Morning Post, операция по эвакуации может быть очень важна для «Группы Вагнера», которая изо всех сил пытается расширить свой бизнес в богатой ресурсами Африке, где Франция, Нидерланды, Испания и Индия также имеют своих наемников.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.