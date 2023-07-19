Министр спорта осудил заявление Исинбаевой о номинальных воинских званиях

Министр спорта Матыцин назвал недопустимым отношение Елены Исинбаевой к воинским званиям

Министр спорта России Олег Матыцин осудил двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, назвавшую свои воинские звания номинальными. Его слова приводит ТАСС.

«Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране», — заявил министр.

17 июля олимпийская чемпионка заявила, что возобновляет работу в Международном олимпийском комитете с сентября. Она также добавила, что никогда не состояла на службе в ВС России и не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. До этого в El Digital Sur появилась информация о том, что Исинбаева переехала в Испанию. По данным журналистов, спортсменка проживает на Тенерифе.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.