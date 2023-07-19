Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Манчестер Юнайтед
Сегодня
16:00 (Мск)
Лион
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ференцварош
Сегодня
19:00 (Мск)
КИ Клаксвик
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
Сегодня
19:00 (Мск)
Астана
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Карлсруэ
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Бетис
Сегодня
21:00 (Мск)
Монако
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
14:40, 19 июля 2023Спорт

Министр спорта осудил заявление Исинбаевой о номинальных воинских званиях

Министр спорта Матыцин назвал недопустимым отношение Елены Исинбаевой к воинским званиям
Олег Матыцин. Архивное фото

Олег Матыцин. Архивное фото. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин осудил двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, назвавшую свои воинские звания номинальными. Его слова приводит ТАСС.

«Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране», — заявил министр.

17 июля олимпийская чемпионка заявила, что возобновляет работу в Международном олимпийском комитете с сентября. Она также добавила, что никогда не состояла на службе в ВС России и не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. До этого в El Digital Sur появилась информация о том, что Исинбаева переехала в Испанию. По данным журналистов, спортсменка проживает на Тенерифе.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ в Одессе

    В Москве после ливней открыли парки и зоопарк

    Блогерша осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике

    Министр спорта осудил заявление Исинбаевой о номинальных воинских званиях

    Уехавшая рожать в Лос-Анджелес блогерша назвала минусы США

    Глава МИД Германии предложила альтернативу зерновой сделке

    Массовое повреждение машин из-за непогоды в Москве попало на видео

    В России ответили на обвинения Украины в ударе по инфраструктуре зерновой сделки

    Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм

    Матыцин высказался о требованиях подписать декларации о нейтралитете для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости