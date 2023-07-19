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10:46, 19 июля 2023Россия

Власти Крыма заявили о продолжающейся детонации боеприпасов на военном полигоне

Глава ГС Крыма Константинов: детонация боеприпасов в зоне пожара на полигоне продолжается

Кадр: Telegram-канал «ЧП / КРЫМ»

В районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма продолжается детонация боеприпасов. Об этом сообщил глава Госсовета (ГС) республики Владимир Константинов в эфире телеканала Россия 24.

Представитель региональных властей оценил ситуацию в зоне происшествия как динамичную.

Ранее сети появилось видео мощного взрыва на загоревшемся полигоне. На записи видно, как военный объект охватывает пламя.

Сообщения о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма появились рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов. Со слов местных жителей, первые взрывы были слышны в радиусе пяти километров от места происшествия.

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    Константин Лысяков
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