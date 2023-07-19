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11:26, 19 июля 2023Россия

В России ответили на признание украинской разведки в подрыве склада в Крыму

Депутат Чепа: после признания Украины в подрыве склада в Крыму должен последовать ответ

Фото: Михась Сибилевский / ТАСС

После признания Главного управления разведки Украины (ГУР) в подрыве склада боеприпасов в Крыму должны последовать ответные меры. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что сами по себе склады с оружием не взрываются, что кто-то к этому приложил руку. Очевидно, это сделано не без участия ГУР», — добавил депутат.

Это очередной террористический акт, который совершен на территории России. За этим должны последовать ответные меры и соответствующие меры для того, чтобы предотвращать такие действия со стороны Украины

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти вывезут более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся полигону. Его советник Олег Крючков добавил, что жителей эвакуируют примерно на сутки.

Позднее глава ГУР Кирилл Буданов назвал подрыв склада боеприпасов в Крыму спецоперацией ГУР и ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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