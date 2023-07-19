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10:37, 19 июля 2023Спорт

Стала известна предлагаемая Малкому в саудовском клубе зарплата

«Аль-Хиляль» предлагает Малкому зарплату 18 миллионов евро в год

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стала известна зарплата, предлагаемая бразильскому нападающему «Зенита» Малкому в саудовском «Аль-Хиляле». Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, форварду предлагают контракт до 2026 года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. В петербургском клубе, по информации газеты «Спорт день за днем», бразилец получает 3,5 миллиона евро в год.

Об интересе «Аль-Хиляля» к Малкому сообщил Ariyadhiah 19 июля. Отмечалось, что саудовцы сделали сине-бело-голубым «исключительное предложение».

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами. За «Зенит» он выступает с 2019 года.

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    Андрей Стрельцов
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