Стало известно о возможном переходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Ariyadhiah: бразильский форвард Малком может перейти из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Стало известно о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Ariyadhiah.

По информации издания, команды уже достигли договоренности о трансфере. В течение недели форвард пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта. Предложение саудовцев сине-бело-голубым названо «исключительным».

Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия подтвердил «Евро футболу», что к бразильцу есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии. В то же время, по его словам, соглашения ни с одним клубом пока нет.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами. За «Зенит» он выступает с 2019 года.

3 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» хочет также подписать бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Клуб предложил 31-летнему игроку соглашение на 600 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на три года.