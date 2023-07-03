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11:11, 3 июля 2023Спорт

Саудовский клуб предложил Неймару контракт на 600 миллионов евро

Fanatik: саудовский «Аль-Хиляль» предложил форварду Неймару контракт на 600 миллионов евро

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Саудовский «Аль-Хиляль» предложил контракт бразильскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару. Об этом сообщает журналист турецкого издания Fanatik Якуп Чинар в Twitter.

По его информации, клуб предложил 31-летнему игроку соглашение на 600 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на три года.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. При этом он отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год, так как желает остаться в Европе.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро. Ранее он также играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год и за «Сантос» с 2009 по 2013 год.

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