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08:44, 19 июля 2023Экономика

С полок российских магазинов исчезнет Actimel

«Данон Россия» зарегистрирует товарные знаки Maximel и Actimunis на замену Actimel

Фото: Ernesto Arbitraggio / Globallookpress.com

Российское подразделение Danone — «Данон Россия» — подало заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на базу данных Роспатента.

Компания намерена выпускать под этими марками молоко, молочные напитки и йогурты. Эксперты отмечают, что названия созвучны с брендом Actimel, который вскоре может исчезнуть с полок российских магазинов, так как французский производитель заявлял о намерении отказаться от использования своих мировых марок в России.

Ранее Danone перестала выпускать в стране йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав их в «Актибио». В компании сообщали, что поменяют только название и дизайн упаковки российских продуктов, но не рецептуру.

Как обратили внимание «Ведомости», в продуктовой линейке на официальном сайте Danone пока ни одно из новых названий не появилось. В «Данон Россия» отказались комментировать планы на Actimel.

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Как объяснил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, многие международные корпорации сейчас локализуют марки, представленные в России, чтобы снизить риски для международных брендов. Из-за использования мировых брендов на российском рынке компании оказываются под давлением в странах, где население негативно оценивает действия Москвы на Украине.

Обычно названия брендов просто переводят на русский язык или транслитерируют. Другие компании внедряют созвучные марки (Mothercare — Motherbear, «Активиа» — «Актибио»). Бурмистров добавил, что такие действия также помогают сформировать дополнительную стоимость для российских активов на случай их продажи — цена бизнеса вместе с брендами выше, чем без них.

Французский концерн объявил о намерении уйти из России в октябре 2022 года, списав местные активы из общей отчетности. Бизнес был передан в управление российскому менеджменту. При этом 16 июля президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому акции «Данон Россия» были переданы в управление Росимущества. Позже стало известно, что главой российского подразделения Danone назначили зампредседателя правительства Чечни и министра сельского хозяйства республики Якуба Закриева

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