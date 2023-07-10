Бренд «Активиа» переименуют для российского рынка

Danone: бренд «Активиа» будет локализован для российского рынка под названием «АктиБио»

Французская компания Danone решила локализовать международный бренд «Активиа» и переименовать его для российского рынка. На территории страны он будет продаваться под названием «АктиБио», сообщает пресс-служба компании.

Изменения коснутся только названия бренда и дизайна упаковки. Рецептуру молочных продуктов изменять не будут — она будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, по той же технологии и на тех же производственных мощностях.

Локализация бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли, что окажет «существенное влияние» на развитие современных молочных продуктов в России, заявили в российском отделении Danone.

Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 года. Инвесторам предложили выкупить от 75 процентов бизнеса при условии возможности обратного выкупа актива. Из-за сложностей ухода с местного рынка компания была готова отказаться от использования глобальных брендов, а в качестве замены «Активиа» и «Актимель» рассматривала варианты «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам».

Одним из возможных претендентов на покупку активов бренда называли группу компаний «Агранта», принадлежащую бизнесмену Сергею Бачину, российские агрохолдинги, а также иностранные инвестиционные фонды. Также кандидатом на приобретение российских активов Danone считалась компания «Эконива», владельцем и руководителем которой является Штефан Дюрр.