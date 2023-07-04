Назван возможный покупатель российских активов Danone

«Прайм»: российские активы Danone может купить «Эконива» с головной компанией в Германии

Новым владельцем российских активов французской Danone может стать компания «Эконива», владельцем и руководителем которой является Штефан Дюрр. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на источники.

Как выяснили журналисты, поскольку вероятный покупатель управляется головной компанией Ekosem Agrar AG из Германии, относящейся к списку недружественных России стран, сделку могут провести с участием посреднической организации в Дубае. Для этого Danone создает в ОАЭ дочернюю компанию, которой перейдут 80 процентов акций российского подразделения, а оставшиеся 20 процентов французы оставят себе. Предполагается, что Ekosem Agrar AG приобретет активы уже у дубайской «дочки» Danone.

Ранее холдинг оценивал стоимость российского подразделения в миллиард евро. Теперь же пакет акций, по неофициальным данным, может быть продан примерно за 360 миллионов евро.

О намерении уйти из России Danone объявила в октябре 2022 года. Инвесторам предложили приобрести от 75 процентов бизнеса с включением в контракт опциона обратного выкупа актива. Среди возможных претендентов на них называли группу компаний «Агранта», принадлежащую бизнесмену Сергею Бачину, российские агрохолдинги, а также иностранные инвестиционные фонды.

Из-за сложностей ухода с российского рынка Danone даже собиралась отказаться от использования глобальных брендов, а в качестве замены «Активиа» и «Актимель» рассматривала варианты «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам».