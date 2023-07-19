Стало известно о давлении на Мбаппе в переговорах с ПСЖ

The Athletic: ПСЖ грозит перевести Мбаппе в запас, если он не изменит позицию по контракту

Стало известно, что руководство «Пари Сен-Жермен» намерено оказывать давление на нападающего Килиана Мбаппе в процессе переговоров. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, форварда грозятся перевести в запас, если его позиция по контракту не изменится. В клубе хотят продать футболиста летом 2023 года либо продлить соглашение с ним до 2025 года с последующей продажей после летних Олимпийских игр в Париже-2024.

18 июля AS сообщил, что Мбаппе хочет отработать оставшийся год контракта с французским клубом, дальнейшие его планы не раскрываются. Ранее L’Equipе заявил, что парижане не хотят допустить ухода форварда из команды в 2024-м свободным агентом.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.