Стало известно о желании Мбаппе отработать оставшийся год контракта с ПСЖ

AS: форвард Килиан Мбаппе заявил о желании отработать оставшийся год контракта с ПСЖ

Форвард Килиан Мбаппе хочет отработать оставшийся год контракта с французским клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом стало известно AS.

По информации источника, футболист заявил о своем желании тренеру парижан Луису Энрике, когда вернулся к работе в команде 17 июля. При этом планы игрока на 2024 год не раскрываются.

Ранее руководство ПСЖ поставило нападающему ультиматум. Как сообщает Sports Zone, в команде настроены либо продлить контракт с форвардом, либо продать его летом 2023 года.

25 июня стало известно, что французы запрашивают за Мбаппе в общей сложности 300 миллионов евро, в то время как «Реал» — главный претендент на игрока — готов заплатить за него максимум 220 миллионов. Вместе с этим Marca сообщила, что футболист рассчитывает получать в мадридской команде зарплату в 240 миллионов евро за сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.