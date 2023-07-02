Мбаппе потребовал у «Реала» 240 миллионов евро

Нападающий ПСЖ Мбаппе потребовал у мадридского «Реала» зарплату в 240 миллионов евро

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе потребовал у мадридского «Реала» зарплату в 240 миллионов евро. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает Marca.

Такую зарплату форвард хочет получить в случае перехода в «Реал» в летнее трансферное окно. Как передает источник, в испанском клубе считают, что если Мбаппе действительно хочет играть в Мадриде, то должен сократить финансовые запросы. Кроме того, Мбаппе назвали «узником денег».

В случае, если «Реал» удовлетворит требования Мбаппе, он станет самым высокооплачиваемым игроком мира. В данный момент им является португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В Саудовской Аравии футболист зарабатывает 200 миллионов евро в год.

1 июля сообщалось, что сделка по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал» будет закрыта в ближайшие дни. Журналист Франсуа Галлардо передавал, что стороны согласовали все детали, а футболист присоединится к новому клубу уже на следующей неделе. Сумма трансфера не уточнялась, но ранее парижане рассчитывали получить за нападающего 250+50 миллионов евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.