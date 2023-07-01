Стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал»
Стало известно о закрытии сделки по трансферу нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал». Об этом в Twitter сообщил журналист Франсуа Галлардо.
По информации Галлардо, стороны согласовали все условия сделки. Мбаппе присоединится к мадридцам на следующей неделе. Сумма трансфера не уточняется.
25 июня появилась информация о том, что парижане запрашивают за трансфер Мбаппе 250+50 миллионов евро, в то время как «Реал» готов отдать за него только 200+20 миллионов. Ранее форвард оповестил руководство ПСЖ о нежелании продлевать контракт до 2025 года.
За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го «Реал» уже предпринял попытку подписать игрока, однако он остался в ПСЖ.