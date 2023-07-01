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10:02, 1 июля 2023Спорт

Стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал»

Стало известно, что ПСЖ и «Реал» согласовали все условия сделки по переходу Килиана Мбаппе

Фото: Yukihito Taguchi / Reuters

Стало известно о закрытии сделки по трансферу нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал». Об этом в Twitter сообщил журналист Франсуа Галлардо.

По информации Галлардо, стороны согласовали все условия сделки. Мбаппе присоединится к мадридцам на следующей неделе. Сумма трансфера не уточняется.

25 июня появилась информация о том, что парижане запрашивают за трансфер Мбаппе 250+50 миллионов евро, в то время как «Реал» готов отдать за него только 200+20 миллионов. Ранее форвард оповестил руководство ПСЖ о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го «Реал» уже предпринял попытку подписать игрока, однако он остался в ПСЖ.

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    Андрей Стрельцов
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