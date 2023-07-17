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12:09, 17 июля 2023Спорт

ПСЖ поставил Мбаппе ультиматум

Sports Zone: руководство ПСЖ не намерено и дальше уговаривать Мбаппе остаться в клубе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Руководство «Пари Сен-Жермен» поставило нападающему Килиану Мбаппе ультиматум. Об этом в Twitter сообщает Sports Zone.

По информации издания, в команде настроены либо продлить контракт с форвардом, либо продать его летом 2023 года. Отмечается, что руководство не намерено и дальше уговаривать Мбаппе остаться в клубе. Предложение о продлении соглашения было направлено футболисту две недели назад, и парижане не станут его улучшать. 18 июля они встретятся с игроком и представят ультиматум.

Сообщается, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе за сумму в 200 миллионов евро плюс половина бонуса за лояльность, предписанного контрактом. Клуб открыт ко всем предложениям на этих условиях. Выполнить их уже были готовы «Арсенал» и «Ливерпуль», однако сам нападающий не рассматривает эти варианты.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой игрок не желает воспользоваться.

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    Андрей Стрельцов
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