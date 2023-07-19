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14:49, 19 июля 2023Наука и техника

Стало известно об импортозамещении комплектующих российской «Луны-27»

ИКИ РАН: ведется импортозамещение комплектующих российской миссии «Луна-27»

Ихображение: ESA

В настоящее время ведется активное замещение комплектующих российской миссии «Луна-27», реализация которой намечена на 2027-2028 годы. Об этом ТАСС стало известно от руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игоря Митрофанова.

По его словам, в частности, создание российского бура миссии находится на этапе конструкторской документации. «Нам приходится переконструировать несколько приборов, так как их прежние конструкции предполагали использование импортной комплектации. Теперь переходим на отечественную», — сказал специалист.

Митрофанов добавил, что соответствующие работы идут «полным ходом».

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12 января 2023

Ранее ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip сообщил, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный запланировали на 11 августа.

В мае РИА Новости со ссылкой на научный отчет ИКИ РАН сообщили, что автоматическая межпланетная станция «Луна-27» сядет на поверхность естественного спутника Земли южнее космического аппарата «Луна-25».

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    Иван Потапов
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