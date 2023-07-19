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17:56, 19 июля 2023Наука и техника

В Китае научились восстанавливать разбитые экраны смартфонов

Gizmodo: в Китае начали восстанавливать поврежденные OLED-дисплеи с помощью лазера

Кадр: Strange Parts / YouTube

Журналисты издания Gizmodo обратили внимание на изобретенный китайскими инженерами аппарат, который позволяет восстанавливать разбитые OLED-дисплеи. Описание девайса опубликовано на сайте медиа.

Подробнее о машине, которая может ремонтировать OLED-экраны, рассказал YouTube-блогер Скотти Аллен с канала Strange Parts. Продемонстрировавшие ему устройство инженеры из Китая заявили, что аппарат восстанавливает панели на основе процесса, который называют эксимерным лазерным отжигом (ELA).

С помощью лазера специалисты «прожигают» поврежденный дисплей, превращая материал в поликристаллический кремний. Затем с помощью специального микроскопа машина устраняет царапины и сколы. Специалисты рассказали, что научились восстанавливать OLED-панели, не снимая защитного стекла.

По словам журналистов, OLED-дисплей является одним из самых дорогих и наиболее уязвимым компонентом смартфона. Авторы заметили, что если технология станет массовой, то срок службы потребительских устройств можно будет продлить.

В начале июля представители «Авито» рассказали, что спрос на ремонт смартфонов в России вырос на 42 процента в мае-июне. Чаще всего пользователи искали услуги по ремонту iPhone — рост составил 66 процентов.

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    Андрей Ставицкий
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