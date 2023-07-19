В России призвали к жесткому ответу на пересечение «красных линий» Германией

Депутат Чепа: Россия должна предпринимать жестко пресекать доставку ФРГ оружия на Украину

Россия недостаточно твердо реагирует на пересечение «красных линий» Германией, страна должна предпринимать более жесткие меры, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей точкой зрения он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия неоднократно пересекала «красные линии», нарушив собственное табу на поставки оружие в зоны конфликта.

«Посол Нечаев прав, и мы должны реагировать. Несмотря на заявления официального Берлина, этим оружием наносились удары по территории России. Несмотря на многие заявления Берлина о том, что то или иное оружие поставлять не будут, его поставляли. Это я не говорю о минских договоренностях, о том, что [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель признала, что они и не собирались их выполнять», — поделился Чепа.

По мнение депутата, Россия должна предпринимать более жесткие меры по пресечению доставки грузов на Украину. «Несмотря на то что кто там доставляет и как доставляет, это все должно уничтожаться», — пояснил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Он также подчеркнул, что США и НАТО своими действиями создают угрозу прямого вооруженного столкновения с Россией.

